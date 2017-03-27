ОПЕК готується до продовження нафтової угоди про скорочення видобутку

П'ять країн ОПЕК і Оман виступили за продовження угоди щодо скорочення обсягів видобутку нафти після закінчення терміну її дії в кінці червня, пише Bloomberg. Угода була укладена між картелем і 11 незалежними нафтовидобувними країнами в кінці минулого року.

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«Ми готові підтримати», — заявив міністр нафти Венесуели Нельсон Мартінес 26 березня, говорячи про продовження угоди. З країн ОПЕК аналогічної позиції дотримуються Ірак, Алжир, Ангола та Кувейт.

«Вважаю за доцільне продовження угоди на шість місяців», — зазначив міністр енергетики Оману Мухаммед аль-Румхі під час зустрічі виробників нафти в Кувейті, яка відбулася 25-26 березня.

У березні Кувейт став першою країною, яка виступила на користь продовження угоди щодо скорочення видобутку. Міністр нафти країни Іссам аль-Марзук пояснив це тим, що світові запаси скорочуються повільніше, ніж очікувалося. Після досягнення домовленості між ОПЕК і 11 країнами нафта Brent подорожчала на 20%, проте ралі сповільнилося в березні після повідомлень про зростання видобутку і запасів у США, передає RNS.

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24 березня за підсумками торгів на Міжконтинентальній біржі (ICE) нафта Brent подешевшала до $50,8 за барель, що стало найменшим значенням на закритті торгів з листопада минулого року. 27 березня вартість нафти Brent на торгах знизилася до $50,38 за барель.

Черговий саміт ОПЕК відбудеться 25 травня у Відні, де представники картелю обговорять продовження термінів дії угоди про скорочення видобутку.

За підсумками зустрічі в Кувейті комітет з моніторингу виконання угоди, в який входять міністри енергетики Кувейту, Алжиру, Венесуели, Росії та Оману попросив Секретаріат ОПЕК знову оцінити умови на ринку нафти і скласти до квітня рекомендації щодо продовження угоди.

Однак з прес-релізу комітету була видалена рекомендація про продовження угоди до кінця 2017 року, яка там була в проекті документа. Замість цього було зазначено, що комітет ще подумає над тим, чи варто робити таку рекомендацію.

Опитані Bloomberg аналітики прийшли до думки, що в ОПЕК немає іншого вибору, інакше як продовжити угоду. Коли країни — учасниці угоди почали скорочувати видобуток, він почав зростати в інших країнах, зокрема в США, що ставить під загрозу зусилля ОПЕК і її партнерів по стабілізації нафтового ринку.