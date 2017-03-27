"Київенерго" Ахметова за рік заробило 2,6 мільйона гривень

Енергогенеруюча компанія «Київенерго», яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, в 2016 році отримала 2,58 млн грн чистого прибутку проти 1,695 млрд грн чистого збитку в 2015 році.

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Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку про проведення зборів акціонерів 24 квітня.

Загальні активи компанії в 2016 році збільшилися порівняно з 2015 роком до 16 млрд грн з 11,859 млрд грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період збільшилася до 7,2 млрд грн з 3,73 млрд грн.

Довгострокові зобов'язання компанії збільшилися на 20,5% - до 523,9 млн грн, а поточні – збільшилися майже в 2 рази, до 9,821 млрд грн.

Кількість співробітників компанії за 2016 рік скоротилося на 8,2% - до 10746 людина.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році компанія «Київенерго» отримала чистий збиток 1,6 млрд грн, тоді як 2014 рік компанія завершила з чистим прибутком у 83,7 млн грн.

«Київенерго» генерує та постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.