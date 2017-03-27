"Надра України" про реальний стан справ між ДП "Західукргеологією" та ПрАТ "Інтернафтогазбудом"

24 березня п. р. видання «Наші гроші» опублікувало статтю, що «ГПУ підозрює службовців «Західукргеології» та фірму Максимова у видобутку та привласненні газу на 7 мільйонів».

У прес-службі Національної акціонерної компанії «Надра України» повідомляють про реальний стан справ щодо цієї ситуації.

Договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність між зазначеними підприємствами укладено ще в 2001 році.

Минулоріч (01.04.2016 наказом №113) Державною службою геології та надр України за результатами проведеної перевірки, у зв’язку з виявленими порушеннями, було зупинено дію спецдозволу на користування надрами на Ретичинській площі (№ 2337 від 12.08.2009 р.).

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У результаті планової перевірки стану ліцензійних ділянок у листопаді 2016-го фахівцями Дочірнього підприємства НАК «Надра України» «Західукргеологія» здійснено обстеження свердловин Ретичинської площі та виявлено проведення незаконної дослідно-промислової розробки свердловин №1, 2, 4,11 Ретичинські. При цьому, свердловина № 1 Ретичинська жодного відношення до спільної діяльності чи ПрАТ «Інтернафтогазбуд» не має.

Незважаючи на заборону Держгеонадр України, ПрАТ «Інтернафтогазбуд» продовжувало незаконно видобувати природний газ, при цьому не сплачуючи ренту за користування надрами. Відтак, ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» понесло суттєві втрати через неправомірні дії ПрАТ «Інтернафтогазбуду».

Саме тому ДП «Західукргеологія» звернулось до Служби Безпеки України (лист № 01-1636/1 від 24.11.2016 р.) та інших правоохоронних органів з метою вжити усіх можливих заходів та притягнення до відповідальності посадових осіб ПрАТ «Інтернафтогазбуд», а також довести, що у жодній змові з зазначеним підприємством, як це висвітлюють окремі засоби масової інформації, не було і не перебуває. Сьогодні «Західукргеологія» продовжує сумлінно виконувати свої службові обов’язки та відстоювати свої інтереси.