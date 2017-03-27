"Укргазвидобування" планує відновити роботу Шебелинського ГПЗ 7 квітня

Компанія "Укргазвидобування" у зв'язку з вибухами боєприпасів і пожежею на складах Міноборони біля міста Балаклія змінила графік планового ремонту Шебелинського газопереробного заводу (Харківська обл) і планує завершити ремонтні роботи і запустити підприємство в роботу вже 7 квітня. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Компанія "Укргазвидобування" після подій на складах боєприпасів, розташованих поблизу Балаклії Харківської області, змінила термін планового ремонту Шебелинського газопереробного заводу. Замість запланованої на 29 березня зупинки заводу Шебелинський ГПЗ вийшов на ремонт 23 березня, термін закінчення ремонтних робіт змістився на 7 квітня замість раніше запланованої дати 12 квітня", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що після нормалізації ситуації в Балаклії компанія повністю відновила відвантаження виробленого на заводі палива залізничним і автотранспортом.

"Ми забезпечили достатні запаси продукції для проведення планового ремонту. Відвантаження буде забезпечена протягом усього періоду зупинки підприємства", - наводяться в повідомленні слова директора з комерційних питань "Укргазвидобування" Сергія Федоренка.

За інформацією прес-служби, в ремонтний період буде проведено комплекс робіт з технічного обслуговування, ревізії і ремонту обладнання, зокрема, очищення від відкладень, ревізія колонного, теплообмінного і сепараційного обладнання, а також чистка та ремонт трубних підігрівачів, заміна запірної арматури та інші роботи.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міністерства оборони поблизу міста Балаклія (Харківська область) почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Із-за вибухів евакуйовано майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. Над місцем події в 40-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів.

23 березня компанія "Укргазвидобування" зупинила Шебелинський газопереробний завод і евакуювала 80 співробітників зі свердловин у зв'язку з погрозами для їх безпеки.