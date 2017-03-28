Нафта дорожчає після зниження напередодні

Світові ціни на нафту зростають у вівторок в рамках корекції після зниження в понеділок, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:11 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,43% - до 51,12 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,57%, до 48 доларів за барель", - йдеться в повідомленні.

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Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) опускався на 0,04%, до 99,19 пункту.

Зазначається, що в понеділок "чорне золото" знижувалася в ціні на тлі п'ятничних даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про зростання числа бурових установок у США. Як повідомила компанія, за підсумками робочого тижня, що завершився 24 березня, кількість бурових установок у США зросла на 20 штук, або на 2,53%, до 809 одиниць. У річному вираженні кількість бурових установок у США зросла на 345 штук, або на 74,4%.

Крім того, ціну нафти підтримує зниження курсу долара на тлі невдалої скасування реформи охорони здоров'я Obamacare в США. Інвестори побоюються, що адміністрація президента Дональда Трампа не зможе здійснити податкову реформу, яка повинна підтримати зростання економіки США. Зниження курсу долара робить нафту дешевшою для власників іноземних валют, підтримуючи попит на неї.

"Ринки також стежать за тим, чи збираються країни, які входять і не входять до ОПЕК, продовжувати угоду зі скорочення видобутку нафти. У неділю міністерський комітет з моніторингу виконання угоди про скорочення видобутку нафти запропонував продовжити домовленості на півроку. Комітет у квітні очікує від секретаріату ОПЕК рекомендацій з цього питання", - підкреслює видання.

"Члени ОПЕК відомі тим, що говорять одне, а роблять інше", - прокоментував газеті The Wall Street Journal аналітик OptionsXpress в Сіднеї Бен Ле Брун (Ben Le Brun).