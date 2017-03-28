Нацкомісія встановила нові тарифи на транспортування газу для постачальників і покупців

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла нову тарифну методику, яка встановлює з 1 квітня 2017 року окремий тариф на точці входу в газотранспортну систему для компанії-постачальника газу і для покупця «блакитного» палива - на точці виходу з ГТС. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні регулятора.

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Згідно з цим рішенням, плата за вхід у ГТС для імпортерів газу або видобувних компаній становитиме 296,8 грн за 1 тис. куб. м в добу без ПДВ.

У той же час компанії-споживачі повинні будуть платити тариф на вихід із ГТС в розмірі 322,1 грн за 1 тис. куб. м в добу без ПДВ у разі прямого приєднання до магістральних газопроводів або від 76,9 грн до 192,25 грн за 1 тис. куб. м в добу без ПДВ – для точки виходу з ГТС в регіональну газорозподільну мережу.

Повідомляється, що дані зміни наберуть чинності з 1 квітня 2017 року.

Коментуючи дане рішення, виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Роман Опімах зазначив, що після цих нововведень, компанії, які видобувають газ будуть змушені платити за вхід в ГТС 296,8 грн за 1 тис. куб. м на добу, що збільшить тиск на газовидобувну галузь і позбавить її 218 млн дол. у рік фінансового ресурсу.

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«Тарифи на вхід у ГТС в Україні значно перевищують ставки в інших європейських країнах. В Україні імпортери або видобувні компанії будуть змушені платити тариф у розмірі 10,91-12,47 дол. за 1 тис. куб. м без ПДВ або близько 13 дол. за 1 тис. куб. м з урахуванням ПДВ, тоді як середній показник в ЄС дорівнює близько 3 дол. за 1 тис. куб. м», - додав він.

За словами Опімаха, прийняте рішення ставить видобувні компанії в невигідне становище порівняно з імпортерами газу.

«Газовидобувні компанії несуть додаткові витрати, оскільки вони за свій рахунок будують комерційні вузли обліку та компресорні станції для подачі газу в ГТС, тоді як імпортери використовують вже готові транскордонні потужності «Укртрансгазу», - сказав представник асоціації.

Також НКРЕКП ухвалила рішення з 1 квітня 2017 року відокремити плату за транспортування і розподіл природного газу від його вартості як товару у структурі тарифів на блакитне паливо для побутових (населення) і непобутових споживачів.

«Чинна роздрібна ціна на природний газ для побутових споживачів встановлена постановою Кабміну від 01.10.2015 на рівні 6879 грн за 1000 куб. м (з ПДВ), у структурі якої закладена вартість послуг із транспортування та розподілу природного газу, що становить лише 13%», - повідомили в прес-службі, відзначивши, що новим рішенням передбачено відхід від принципу застосування єдиного тарифу і перехід до оплати окремо вартості газу як товару, і окремо вартості його транспортування.

Оплата за послугу з транспортування та розподілу газу розраховуватиметься, виходячи з вартості забезпечення потужності подачі газу для кінцевого споживача за одиницю часу (грн за 1 куб. м за годину), що, в свою чергу, залежатиме від типу газового лічильника (марки G1,6-G6).

За інформацією Нацкомісії, таке рішення дозволить в подальшому кінцевому споживачеві вільно обирати постачальника газу, знижуючи ціну на газ як товар, і зробить прозорим механізм оплати за паливо і послугу його транспортування.

Згідно з наведеними розрахунками регулятора, з 1 квітня споживачі, які мають газовий лічильник G4 (найпоширеніший – 54% абонентів), сплачуватимуть за газ як товар по 6000 грн за 1 тис. куб. м плюс 92 грн за 1 тис. куб. м за послугу транспортування. При цьому нинішній тариф становить 6879 грн за 1 тис. куб. м.

Також у регулятора повідомили, що оскільки тарифи на розподіл газу для населення нижчі, ніж тарифи для непобутових споживачів (наприклад, промисловості), планується поетапне і тривале їх вирівнювання (за три роки), шляхом підвищення ставок тарифів для населення і зниження для промспоживачів.

Дане рішення прокоментував на своїй сторінці у соцмережі Facebоok експерт у сфері енергетики і голова Фонду цільових екологічних інвестицій Олексій Хабатюк. За його словами, плата за транспортування і розподіл для споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G1,6, зросте в середньому в 1-4 рази - з 179,36 грн за 1 тис. куб. м до 299-724 грн за 1 тис. куб. м; для власників газових плит без лічильника – ця плата в середньому зросте в 5-8 разів із 139,27 до 729-1130 грн за 1 тис. куб. м.

Також він відзначив, що у разі наявності газового котла, у споживачів встановлені лічильники типу G4-G8.

«При невеликих обсягах споживання (до 800 куб. м на рік) витрати зростуть в середньому в 2,3 разу для G4 і в 3,8 разу для G8. При середніх обсягах споживання газу (1,5-2 тис. куб. м рік) для лічильника G4 плата в середньому буде порівнянна з тією, що була до 1 квітня. Але вже при лічильнику G6, при цих обсягах споживання, плата зросте в середньому в 1,8 разу, - написав експерт. - При обсягах споживання більш як 2,5 тис. куб. м на рік для лічильника G4 в більшості випадків - плата суттєво зменшиться. А для G6 в середньому плата буде порівнянна з тією, що була до 1 квітня».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Представляючи це рішення, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик наголосили, що встановлення такої ціни поставить крапку у спекуляціях на газовому ринку країни. У проекті бюджету на 2017 рік Кабмін заклав вартість газу на рівні 6689 грн за 1 тис. куб. м.

Ще раніше було ухвалено закон «Про ринок газу», який вимагає введення окремого механізму плати за транспортування і розподіл газу і окремого – оплати газу як товару, що створює підґрунтя для більш виважених підходів при замовленні чи бронюванні потужностей, а також для розвитку ринку газу для кінцевого побутового споживача (населення).