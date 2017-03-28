Суд скасував результати конкурсу на посади заступників голови Держгеонадр

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад першого заступника та заступника голови Державної служби геології та надр України скасовано. Таке постановив Дніпропетровський окружний адміністративний суд, відповідна постанова опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Комісії з питань вищого корпусу державної служби на зайняття вакантних посад першого заступника та заступника голови Державної служби геології та надр України та зобов’язав Комісію з питань вищого корпусу державної служби повторно провести конкурс на зайняття цих вакантних. Це все викладено у постанові у справі № 804/9106/16 від 09 лютого 2017 року.

«Прошу Нацдержагенство оголосити та провести повторний конкурс без порушення законодавства та відібрати гідні кадри на посади першого заступника та заступника голови Державної служби геології та надр України, що обслуговуватимуть надра України, - зазначає голова Громадської ради при Держгеонадрах Олександр Панков. - Оскільки процедура відбору кандидатів мала порушення, є вимога суду щодо анулювання рішень про призначення, та вимоги провести повторний конкурс на зайняття вакантних посад першого заступника та заступника голови Державної служби геології та надр України».

Зазначаємо, Державна служба геології та надр є надзвичайно важливим для України інститутом влади, однак ніяк не може отримати нових керівників. «Громадська рада тримає руку на пульсі і надалі буде відстоювати позицію щодо дотримання принципів відкритості та прозорості в органах державної влади», - зауважує Олександр Панков.

Нагадаємо, конкурс на заміщення цих вакантних посад відбувся ще наприкінці жовтня 2016 року. Однак через порушення, суд скасував результати конкурсу та зобов’язав провести його повторно.