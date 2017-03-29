"Нафтогаз" подав позов у Європейський суд на рішення ЄК про розширений доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» подав позов у Загальний суд Європейського суду справедливості, в якому заявляє про необхідність скасувати рішення Єврокомісії про розширений доступ російського газового монополіста «Газпрому» до газопроводу OPAL, яким газ надходить з «Північного потоку» на ринки Центральної Європи. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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«27 березня «Нафтогаз України» подав у Загальний суд Європейського суду справедливості позов до Європейської комісії з вимогою скасувати рішення від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє «Газпрому» значно збільшити використання потужностей газопроводу OPAL і обсяги прокачування газу через «Північний потік», - йдеться в повідомленні.

Згідно з позицією держхолдингу, прийняття даного рішення ЄК без консультацій з Україною порушує статтю 274 Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а також зобов'язання ЄС по Договору до Енергетичної хартії та Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

«Нафтогаз» аргументує свій позов тим, що рішення було ухвалено поза межами повноважень Комісії. Крім того, воно суперечить Директиві ЄС 2009/73 і не сприяє посиленню конкуренції, створює загрозу безпеці постачання України та інших східноєвропейських країн, а також ефективному функціонуванню внутрішнього ринку ЄС та Енергетичного співтовариства, оскільки посилює домінування «Газпрому» і пов'язаних з ним компаній», - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (за вже наявних 50%), що дає змогу об'єднати потужності «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш як 290-320 млн дол. на рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Дане рішення було оскаржене в суді Європейського Союзу польською нафтогазовою компанією PGNiG. За даними PGNiG, 27 грудня 2016 року суд ЄС призупинив рішення про доступ «Газпрому» до OPAL.

На початку березня «Нафтогаз» звернувся в Загальний суд Європейського суду справедливості з запитом про долучення холдингу до позову польської компанії PGNiG.

Довідка УНІАН. Німецький газопровід OPAL, побудований в 2011 році, є сухопутним продовженням газопроводу «Північний потік-1», який постачає газ із Росії в країни ЄС. Загальна протяжність газопроводу становить 470 км, а потужність – 36,5 млрд кубометрів газу на рік.