Нафта дорожчає на фоні різкого перебою в поставках з Лівії

Ціни на нафту зберігають позитивну динаміку вранці в середу н фоні різкого перебою в поставках з Лівії, а також завдяки розмовам про можливе продовження глобального пакту ОПЕК+.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,43 відсотка до $51,55 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $48,62 за барель, що на 0,5 відсотка вище за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

Видобуток нафти в Лівії знизився майже на третину, або 252.000 барелів на добу, через блокаду родовищ Шарара і Вафа, сказало у вівторок джерело в Національній нафтовій корпорації Лівії (NOC). У зв'язку з цим NOC оголосила режим форс-мажору на постачання сировини з цих родовищ.

Підтримку котируванням також надало можливе продовження глобального нафтового пакту.

Організація найбільших нафтоекспортерів ОПЕК і одинадцять держав, що не входять в картель, включаючи Росію, в грудні 2016 року домовилися знизити виробництво протягом першого півріччя сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу.

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Продовження глобального пакту про скорочення видобутку нафти можливо, сказав у вівторок журналістам міністр нафти Ірану Біжан Зангане, додавши, що спочатку це питання треба детально обговорити.

Найбільші нафтотрейдери, присутні на галузевому саміті в Лозанні, відзначили, що очікують продовження пакту ОПЕК+, за умови, що Росія буде дотримуватися взятих нею зобов'язань.

Ралі на нафтовому ринку стримує зростання виробництва сланців і запасів сировини в США. Видобуток нафти в США збільшився на 700.000 барелів на добу, або 8,3 відсотка, до 9,13 мільйона барелів на добу з середини минулого року.

Запаси нафти в США збільшилися на 1,9 мільйона барелів до 535,5 мільйона за тиждень, що завершився 24 березня, тоді як аналітики передбачали зростання на 1,4 мільйона барелів, показали дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.