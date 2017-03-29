Гройсмана закликають не призначати заступників голови Держгеонадр, бо суд скасував рішення конкурсу

Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана закликали не допустити призначення заступників голови Державної служби геології та надр через порушення умов конкурсу на заміщення цих посад.

Про це заявив заступник голови парламентського комітету з питань екології, нардеп Олег Недава. За інформацією від джерел, на найближчому засіданні уряду планували призначити на посади першого заступника та заступника голови Держгеонадр Фощія Миколу та Кирилюка Олега всупереч судовим рішенням. Зазначимо, суд скасував рішення конкурсної комісії та зобов’язав провести його повторно через порушення.

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«Направив відповідні депутатські запити Кабінету Міністрів, Прем'єр міністру Володимиру Гройсману і Комісії з питань вищого корпусу державної служби з проханням розібратися в ситуації і вжити відповідних заходів щодо недопущення призначення на посади до закінчення адміністративних суперечок і прийняття судових рішень.», - каже нардеп Олег Недава.

Парламентар зазначив, що суд скасував рішення конкурсної комісії та зобов’язав провести його повторно через порушення. «Мені стало відомо, що Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував результати конкурсу на посади заступників голови Держгеонадр», - зазначив він.

Нагадаємо, днями Громадська рада при Держгеонадрах заявила, що результати конкурсу на заміщення вакантних посад першого заступника та заступника голови цієї служби скасовано. Таке постановив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

«Прошу Нацдержагенство оголосити та провести повторний конкурс без порушення законодавства та відібрати гідні кадри на посади першого заступника та заступника голови Державної служби геології та надр України, що обслуговуватимуть надра України, - зазначає голова Громадської ради при Держгеонадрах Олександр Панков. - Оскільки процедура відбору кандидатів мала порушення, є вимога суду щодо анулювання рішень про призначення, та вимоги провести повторний конкурс на зайняття вакантних посад першого заступника та заступника голови Державної служби геології та надр України».

Нагадаємо, конкурс на заміщення цих посад відбувся ще в жовтні минулого року. Експерти розкритикували переможців – зокрема Миколу Фощія, оскільки проти нього порушені кримінальні провадження щодо доведення до банкрутства підприємства «Південукргеології». Окрім цього, експерти зафіксували низку порушень під час конкурсу, відтак суд скасував результати конкурсу та зобов’язав провести його повторно.