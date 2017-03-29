Кабмін затвердив розширення спостережної ради "Нафтогазу" до 7 членів з 5
Згідно з прийнятим документом, чотири члени наглядової ради повинні бути незалежними, а ще три - представляти інтереси держави.
Кабінет міністрів України схвалив розширення наглядової ради національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 7 членів з 5.
Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.
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Згідно з ухваленим документом, четверо членів наглядової ради мають бути незалежними, а ще троє - представляти інтереси держави.
Таким чином уряд затвердив результати відбору трьох незалежних членів спостережної ради «Нафтогазу», який був проведений у 2016 році.
Пізніше в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі повідомили, що уряд оголосить конкурс з відбору ще одного незалежного члена спостережної ради, а також призначить ще одного державного представника.
«Незалежним членом наглядової ради може бути особа, яка не займає виборні посади і не є службовою особою органів державної влади або органів місцевого самоврядування. Крім того, кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради має бути вільний від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з підприємством. Також буде визначено кандидатуру одного представника держави в наглядовій раді згідно з порядком, встановленим постановою Кабінету міністрів», - йдеться в повідомленні міністерства.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку визначив трьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради НАК «Нафтогаз України»: Маркуса Річардса, Статі Уорвіка і Чарльза Проктора. Також від держави були призначені Юлія Ковалів і Володимир Демчишин.