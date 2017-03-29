В "Газпромі" повідомили, коли почнуть прокладати морську частину "Турецького потоку"

"Газпром" створив South Stream Transport B. V. у Стамбулі для реалізації "Турецького потоку", укладання морської частини газопроводу почнеться в другому півріччі поточного року, завершити будівництво двох ниток планується до кінця 2019 року, повідомляє Прайм з посиланням на заяву голови правління "Газпрому" Олексія Міллера.

"Рішенням ради директорів створено філію South Stream Transport B. V. у Стамбулі для реалізації проекту та координації робіт в Туреччині. Це дуже важливе рішення. Таким чином, створені всі умови для початку морський укладання", - сказав він.

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Він зазначив, що компанія почне укладання морської частини "Турецького потоку" у другій половині 2017 року, планує завершити будівництво двох ниток до кінця 2019 року.

"Проект "Турецький потік" знаходиться в активній фазі будівництва, у суворій відповідності до графіку. Тривають гідрографічні дослідження в турецьких водах. Завершується робота над оцінкою впливу на навколишнє середовище за заключного ділянці маршруту "Турецького потоку". У другій половині поточного року ми приступимо до морської укладання газопроводу і плануємо завершити будівництво двох ниток "Турецького потоку" до кінця 2019 року", - сказав Міллер.

Він уточнив, що на російській ділянці завершено буріння першого микротоннеля (технічне рішення для укладання газопроводу на перетині прибережної смуги - ред.), другий микротоннель готовий на 98,5%.

Росія і Туреччина 10 жовтня минулого року підписали міжурядову угоду за проектом "Турецький потік", оператором якого є South Stream Transport. Документ передбачає будівництво двох гілок магістрального газопроводу по дну Чорного моря потужністю 15,75 млрд кубометрів газу кожна. Одна нитка передбачена для поставок газу безпосередньо на турецький ринок, інша — для поставок газу транзитом через Туреччину в європейські країни.