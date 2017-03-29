"Укрнафта" з 1 квітня зупиняє видобуток нафти на родовищі у Львівській області

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" з 1 квітня 2017 року змушене зупиняє видобуток нафти на Заводовском родовищі у Львівській області у зв'язку з відмовою Державної служби геології та надр продовжити дію відповідного спецдозволу. Про це йдеться у листі-зверненні компанії до голови Львівської облдержадміністрації Олегу Синютки, текстом якого володіє УНІАН.

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"31 березня 2017 року закінчується строк дії спеціального дозволу №832 на користування нафтогазоносними надрами з метою видобутку вуглеводнів Заводовського родовища у Львівській області... У зв'язку з тим, що Державна служба геології та надр України фактично відмовила у продовженні дії спецдозволу, 1 квітня 2017 року компанія буде змушена припинити видобуток вуглеводнів на 10 свердловинах", - йдеться у повідомлення.

Також у листі повідомляється, що зі свого боку "Укрнафта" вжила всіх необхідних кроків для своєчасного продовження спецдозволу, подавши до Держгеонадр повний пакет документів за 6 місяців до закінчення терміну дії. Незважаючи на це, протягом цього часу "Укрнафта" отримувала трапляються відмови з боку держоргану.

"Посадові особи Держгеонадр мотивують своє рішення наявністю в компанії податкової заборгованості, посилаючись на п. 15 Порядку надання спецдозволів, при тому, що зазначене положення у відповідній частині було визнано протиправним та скасовано в судовому порядку, воно на сьогодні є чинним", - йдеться в тексті листа.

За інформацією "Укрнафти", відмова Держгеонадр є незаконною, і компанія буде захищати свої інтереси, на що потрібен певний час, протягом якого видобуток буде зупинено.

"Відмова у продовженні строку дії спецдозволу і скорочення видобутку обмежить можливості не тільки погасити податкову заборгованість, але й обслуговувати поточні податкові зобов'язання як перед державним, так і перед місцевими бюджетами", - наголошується в документі. При цьому вказується, що прогнозний обсяг видобутку на Заводовском родовищі в 2017 році становить 5,4 тисячі тонн нафти і 1,9 мільйона кубометрів нафтового газу.

"В держбюджет в 2017 році має надійти 20 мільйонів гривень лише від сплати ренти на видобуток вуглеводнів", - повідомляється в документі. У результаті сформованої ситуації компанія звернулася до голови Львівської облдержадміністрації Олегу Синютке з проханням сприяти у вирішенні даного питання і не допустити зупинки видобутку.

Як повідомляв УНІАН, "Укрнафта" продовжує вирішувати проблему податкового боргу, яка сформувалася в 2015 році. Так, компанія запропонувала Державної фіскальної службі прийняти в якості застави 2 мільярди кубометрів раніше видобутого газу. Також "Укрнафта" продовжує переговори з прийому цієї застави з Фіскальною службою та контрагентами-боржниками, зокрема з "Нафтогазом України".

У вересні 2016 року, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Держгеонадр призупиняти дію спецдозволів "Укрнафти" з-за наявності в компанії податкового боргу по рентній платі за користування надрами.

За інформацією компанії, у 2016 році "Укрнафта" сплатила 8,1 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів.

Довідка УНІАН. "Укрнафта" - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає близько 70% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні. "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.