Міненерговугілля затвердило баланс електроенергії на квітень - планує відновити експорт в Молдову

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затвердило прогнозний баланс виробництва і споживання електроенергії на квітень 2017 року.

Згідно з оприлюдненим на сайті міністерства прогнозним балансом ОЕС України, експорт електроенергії запланований на рівні 490 кВт-год.

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Зокрема, в країни Східної Європи планують експортувати 400 млн кВт-год, в т. ч. з "Бурштинського енергоострова" – 300 млн кВт-год, до Польщі – 100 млн кВт-год.

Також міністерство у квітні планує відновити експорт електроенергії в країни СНД, поставивши до Молдови 90 млн кВт-год.

Як повідомляв УНІАН, Міненерговугілля в лютому затвердило прогнозний баланс виробництва і споживання електроенергії на березень з урахуванням надзвичайних заходів, які діють на енергоринку, введених через блокаду поставок вугілля антрацитової групи. Зокрема, було заплановано скорочення експорту електроенергії з так званого «острова Бурштинської ТЕС» на 80 млн кВт-год і повна відсутність експорту до Білорусі та Молдови.

Як повідомляла ДФС, Україна в січні-лютому 2017 року збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 65,4% порівняно з січнем-лютим 2016 року – до 48,8 млн дол. з 29,5 млн дол..

Поставки електроенергії до Угорщину становили 38,9 млн дол., або 79% від загального експорту електроенергії. До Польщі за звітний період Україна експортувала електроенергію на 9,5 млн дол., до Словаччини – на 365 тис. дол.

За підсумками 2016 року Україна незначно (на 1,3%) збільшила валютну виручку від експорту електроенергії – до 152 млн дол.

У січні 2017 року Україна збільшила валютну виручку від експорту електроенергії на 53,4% – до 21,6 млн дол.