З 1 квітня в Україні вводять абонплату за підключення до газу: хто і скільки сплачуватиме

З 1 квітня 2017 року українцям доведеться окремо оплачувати послуги з розподілу та транспортування природного газу. Однак суми в квитанціях для домогосподарств з газовим котлом або тільки з газовою плитою будуть істотно відрізнятися, повідомляє Обозреватель із посиланням на сторінку в Facebook заступник голови департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексія Хабатюка.

Експерт зазначає, що з 1 квітня зазначена плата побутових споживачів, які користуються тільки газовою плитою, зросте в середньому в чотири-вісім разів. Але її збільшення стане різним для кожного облгазу і, крім усього, буде залежати від наявності або відсутності в конкретному будинку приладу обліку.



За словами Хабатюка, найбільш поширеними типорозмірами лічильників в Україні є G4 і G6, а обсяги споживання блакитного палива для обігріву приміщення можуть коливатися в межах 800-3000 куб. м в рік.Що стосується споживачів, будинки яких обладнані газовим котлом, то їх абонплата також буде збільшуватися пропорційно обсягам споживання і типорозміру лічильника. Однак у цьому випадку зростання витрат буде менш відчутним, ніж для громадян, які користуються лише газовими плитами.



При невеликих обсягах споживання (до 800 кубометрів в рік, що характерно для опалення квартири) витрати істотно зростуть в середньому в 2,3 рази для G4 і в 3,8 рази для G8.

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При середніх обсягах споживання газу 1500-2000 кубометрів на рік з лічильником G4 плата в середньому буде порівнянна з тією, що була до 1 квітня (хоча для кожного облгазу ситуація може суттєво відрізнятися - можливо як збільшення, так і зменшення плати. Але вже при лічильнику G6 з цими ж обсягами споживання плата зросте в середньому в 1,8 рази.

При великих обсягах споживання (більше 2500 кубометрів на рік) з лічильником G4 в більшості випадків, за підрахунками експерта, плата суттєво зменшиться. А при аналогічному споживанні з лічильником G6 в середньому плата буде порівнянна з тією, що була до 1 квітня (але, знову таки, слід враховувати відмінності ситуації в різних облгазах).



Більше того, згодом аналогічну систему запровадять і на ринку електроенергії, що спричинить за собою серйозні проблеми для більшості побутових споживачів.Хабатюк підкреслив, що нововведення за тарифами на розподіл, який вступить в силу з 1 квітня, — це тільки перше підвищення із запланованих трьох етапів, які повинні бути реалізовані в перехідний період (до 2021 року).

"Є проблема несинхронності змін, пов'язаних ринках газу і електроенергії. Ці зміни мало вплинуть на споживачів з обсягами споживання 2000 кубометрів і більше (опалення будинків), але сильно вплинуть на споживачів з газовими плитами. В умовах відсутності абонплати за електроенергію газ втратить привабливість і буде значна мотивація газ відключити. Але потім маятник зробить коливання в іншу сторону (абонплати за електроенергію) і витрати знову наблизяться, але повернення не буде, тому що зворотний вхідний квиток на дорогий газ", - пояснив Хабатюк.

Згідно з його прогнозом, такий розвиток подій найближчим часом стане причиною скорочення кількості абонентів з плитою, зростання споживання електроенергії та відключення "сплячих" газових абонентів, які мають альтернативні джерела опалення.