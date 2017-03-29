Гідростанції планують збільшити вироблення електроенергії на тлі зростання припливу води

Державна компанія-оператор ГЕС і ГАЕС "Укргідроенерго" у зв'язку із зростанням водності річок (додатковим припливом води внаслідок танення снігу та випадання весняних дощів) планує збільшити виробництво електроенергії в 2017 році порівняно з 2016 роком на 26% - до 11 мільярдів кВт-ч.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник виробничо-технічного відділу "Укргідроенерго" Олександр Чайка після засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ, яка проходила у Державному агентстві водних ресурсів України.

"Ми плануємо виробіток електроенергії виходячи з середньої водності. Цей виробок по компанії, з урахуванням введення додаткових потужностей на Дністровській ГАЕС, складе цього року близько 11 мільярдів кВт-год... В 2016 році виробок досягав близько 8 мільярдів кВт-год", - сказав він.

Також збільшення припливу води навесні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року підтвердила начальник відділу гідрологічних прогнозів "Укргідрометеоцентру" Вікторія Бойко.

"У минулому році за період танення снігів і випадання весняних дощів у Київське водосховище надійшло 12 кубічних кілометрів води. В цьому році ми очікуємо цей показник на рівні 15-16 кубічних кілометрів... В цілому обсяги води на 20-30% цієї весни більше, ніж минулого року", - зазначила Бойко.

За її словами, такий приплив води не загрожує затопленням територій, але при цьому він покращує ситуацію з промиванням русел річок, виробництвом електроенергії і дозволяє очистити воду в місцях водозаборів.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2016 року Кабінет міністрів України затвердив Програму розвитку гідроенергетики до 2026 року, передбачає збільшення в 2 рази її частки в енергетичному балансі країни - до 15,5%, а також збільшення виробничих потужностей на 3500 МВт (на даний момент гідроелектростанції генерують близько 5000 МВт).

За даними Міненерговугілля, компанія "Укргідроенерго" в 2016 році збільшила виробництво електроенергії з 6,4 до 8,7 мільярда кВт-год.

Довідка УНІАН. Компанія "Укргідроенерго" експлуатує 103 гідроагрегату на 10 гідроелектростанції на Дніпрі та Дністрі: Київської, Канівської, Кременчуцької, Середньодніпровської, Дніпровської ГЕС-1 та ГЕС-2, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію (ГАЕС), Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.