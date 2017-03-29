Британія у зв'язку з Brexit виходить з Євроатому - ЗМІ

Великобританія не буде членом Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратом) після виходу зі складу ЄС, повідомляє Прайм з посиланням на лист британського прем'єра Терези Мей чолі ЄС Дональду Туску, яким вона офіційно повідомила про запуск процедури виходу Сполученого Королівства з ЄС.

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Постпред Британії при ЄС Тім Барроу передав в середу вдень голові Євроради Дональду Туску лист, підписаний британським прем'єром Терезою Мей і містить офіційне повідомлення про вихід Великобританії з ЄС.

"Згідно з положеннями статті 50 (Лісабонського договору), а також положеннями статті 106а угоди про заснування Європейського співтовариства з атомної енергії, я повідомляю Європейську Раду про намір Великобританії вийти зі складу співтовариства (Євроатому). Всі положення цього листа, що стосуються Євросоюзу, мають також застосовуватися відносно Європейського співтовариства з атомної енергії", - зазначається у листі, копію якого канцелярія британського прем'єра передала до РІА Новин.

Згідно з правилами, визначеними у статті 50-ї Лісабонського договору, держава, яка бажає покинути ЄС, має це зробити рівно через два роки після надсилання офіційного повідомлення. Таким чином, Великобританія має покинути ЄС 29 березня 2019 року. Рішення вийти з ЄС було прийнято британцями на референдумі 23 червня 2016 року.