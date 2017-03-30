Нафта дорожчає завдяки зниженню запасів у США

Світові ціни на нафту зростають у четвер на тлі неоднозначних даних статистики від міненерго США щодо запасів нафти в країні, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:27 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,19% - до 52,64 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,38%, до 49,70 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 24 березня, виросли на 0,9 мільйона барелів, або на 0,2% - до 534 млн барелів. Аналітики очікували збільшення показника на 1,357 мільйона барелів, або на 0,25%, до 534,457 мільйона барелів.

У той же час запаси бензину знизилися на 3,7 мільйона барелів, або на 1,5% - до 239,7 мільйона барелів. Експерти очікували зниження індикатора всього на 1,89 мільйона барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 2,5 мільйона барелів, або на 1,6%, до 152,9 мільйона барелів. Аналітики прогнозували зменшення на 1,23 мільйона барелів.

"Сильне зниження запасів бензину напередодні закінчення сезону техобслуговування на нафтопереробних заводах передбачає, що запаси нафти скоро почнуть знижуватися", - наводить газета The Wall Street Journal слова неназваних аналітиків ANZ.