Росія значно скоротила видобуток нафти

Міністр енергетики Росії Олександр Новак в інтерв'ю телеканалу CNBC заявив, що країна скоротила видобуток нафти в рамках угоди нафтовидобувних країн вже на 200 тисяч барелів на добу. До кінця квітня планується скоротити видобуток на 300 тисяч барелів на день, повідомляє Прайм.

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"Росія поетапно знижує видобуток, скорочення видобутку в січні - лютому було випереджаючими темпами. Сьогодні ми вже в березні місяці вийшли на скорочення видобутку на 200 тисяч барелів на добу, і очікуємо вихід на показник відповідно до угоди до кінця квітня - це буде 300 тисяч барелів", - зазначив Новак.

Такі заяви були зроблені в рамках арктичного форуму, який проводиться в Архангельську .

Нагадаємо, що за інформацією на 25 березня поточного року Росія за угодою з ОПЕК та нафтовидобувними країнами поза картелю скоротила видобуток нафти на 185 тисяч барелів на день.

Договір щодо скорочення видобутку нафти був укладений ОПЕК та країнами, що не входять до організації видобувними країнами в кінці 2016 року. Росія, згідно з досягнутою домовленістю, починаючи з 1 січня 2017 року повинна скоротити видобуток на 300 тисяч барелів на добу в порівнянні з показниками, зафіксованими у жовтні 2016 року, або на 2,7%.

Країни ОПЕК в сукупності мають скоротити видобуток на 1,2 мільйона барелів, до 32,5 мільйона барелів на добу. Не входять в картель нафтовидобувні країни (11 держав) сумарно повинні скоротити видобуток на 558 тисяч барелів.