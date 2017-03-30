Єврокомісія підготувала нові пропозиції щодо "Північного потоку-2" - ЗМІ

Влада Євросоюзу запропонувала взяти на себе відповідальність за переговори про будівництво газопроводу "Північний потік -2", передає Reuters з посиланням на данську газету Politiken.

У листі до датського уряду, яким володіє газета, Європейська комісія пропонує країнам-членам ЄС висловити свою думку з приводу "Північного потоку -2", і уточнює, що трубопровід не може експлуатуватися в «правовому вакуумі».

ЄК також просить у країн-членів Євросоюзу дозвіл почати переговори з Росією, щоб досягти угоди про те, що основні принципи, що випливають з правових рамок ЄС, будуть враховані у таких проектах як "Північний потік-2", пише газета.

Думки в ЄС з приводу "Північного потоку-2" розділилися - країни Східної Європи та Балтики вважають, що цей газопровід перетворить ЄС в заручника Москви, а в Північній Європі, і в першу чергу в основному бенефіціарі - Німеччині, посилаються на економічні вигоди, які там завжди мають пріоритет.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» подав позов у Загальний суд Європейського суду справедливості, у якому заявляє про необхідність скасувати рішення Єврокомісії про розширений доступ «Газпрому» до газопроводу OPAL, яким газ надходить з «Північного потоку» на ринки Центральної Європи, а також дозволить забезпечити паливом запланований до будівництва "Північний потік-2".

За даними «Нафтогазу», рішення Єврокомісії про надання «Газпрому» додаткового доступу до 30% потужностей газопроводу OPAL (при вже наявних 50%), що дозволяє об'єднати потужності «Північного потоку» з газотранспортною системою Центральної і Західної Європи в обхід України, призведе до фінансових втрат нашої країни як одного з ключових транзитерів газу в Європу в розмірі не менш 290-320 млн дол. у рік, а транзит скоротиться на 10-11 млрд кубометрів палива на рік.

Рішення ЕК опротестовано в суді Європейського Союзу польською нафтогазовою компанією PGNiG. За даними PGNiG, 27 грудня 2016 року суд ЄС тимчасово призупинив рішення про доступ «Газпрому» до OPAL.

У 2019 році закінчується термін дії газового контракту "Нафтогазу" і "Газпрому", в тому числі і про транзит палива. Україна не імпортує газ з Росії вже протягом 13 місяців. Всі необхідні обсяги палива купуються виключно в Євросоюзі.