Найбільша нафтова компанія Китаю скоротила прибуток майже в 5 разів

Чистий прибуток китайського енергогіганта PetroChina, що припадає на акціонерів компанії, за 2016 рік впала в 4,5 рази, до 7,857 мільярда юанів (близько 1,14 мільярда доларів), повідомляє Прайм з посиланням на реліз компанії.

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Разводненная чистий прибуток на акцію склав 0,04 юаня (0,0058 долара) проти 0,19 юаня (0,0276 долара) роком раніше. Виручка компанії скоротилася в річному вираженні на 6,29% - до 1,617 трильйона юанів (234,5 мільярда доларів).

Компанія пояснила погіршення фінансових результатів зниженням цін, так і обсягів реалізації нафтопродуктів і продуктів переробки газу.

Також PetroChina за звітний період скоротила видобуток нафти на 5,3% в річному вираженні - до 920,7 мільйона барелів. Видобуток природного газу збільшився на 4,6% - до 3,274 трильйона кубічних футів.

PetroChina - дочірня компанія CNPC, що котирується на Нью-Йоркській, Гонконгської та Шанхайській фондових біржах. CNPC належить 86,01% акцій компанії.