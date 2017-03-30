Транзит газу через Україну за опалювальний період зріс на 21%

Транзит газу через територію України в країни ЄС протягом опалювального періоду 2016-2017 років, порівняно з аналогічним періодом 2015-2016 років виріс на 21% до 46,1 мільярда кубометрів – "Нафтогаз".

Про це під час круглого столу, присвяченого підсумкам проходження опалювального сезону, повідомив директор Департаменту енергоефективності та енергозбереження Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Юрій Войтович.

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"Через похолодання в цьому опалювальному сезоні зростало споживання газу в країнах Європи. Для цього Україна забезпечила транзит природного газу, який зріс на 21% порівняно з минулим сезоном. Нашою газотранспортною системою було надано послуг з транзиту газу обсягом 46,1 мільярда кубометрів", - сказав він.

За словами Войтовича, ці розрахунки було зроблено на основі часових рамок опалювального періоду, починаючи з 1 жовтня попереднього року по 31 березня поточного року.

"Таким чином, Україна підтвердила свій статус надійного транзитера. Отже, потужність нашої ГТС (газотранспортної системи - УНІАН) є достатньою і більш ніж необхідної для забезпечення збільшеного споживання газу в Європі. Будь-які плани Росії щодо розширення своїх транспортних маршрутів є безпідставними, оскільки на сьогодні всі потреби можуть бути повністю забезпечені за рахунок ГТС України", - додав він.