З 1 квітня ціна газу для населення без урахування транспортування буде знижена на 13%

Вартість природного газу як товару, без урахування тарифів на його транспортування і розподіл (доставку до споживача), буде знижена з 1 квітня 2017 року для населення на 13%, порівняно з діючою ціною 6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів.

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Про це під час круглого столу, який був присвячений підсумками проходження опалювального сезону, повідомила заступник директора Департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

"У структурі ціни для побутового споживача тариф на транспортування і розподіл складає 13%, все інше – це ціна "Нафтогазу". Після накладення спецзобов'язань (згідно з яким "Нафтогаз" повинен буде постачати газ для населення до 1 квітня 2018 року – УНІАН), з 1 квітня дійсно ця ціна буде знижена на вартість транспортування", - сказала вона.

Також вона повідомила, що в результаті прийнятого 28 березня рішення НКРЕКП про розподіл тарифу на газ для кінцевого споживача - на вартість газу як товару і на ціну доставки, споживачі зможуть обирати собі постачальника, які будуть конкурувати між собою, пропонуючи більш низьку ціну газу як товару, при цьому вартість доставки буде мати фіксоване значення.

"Відділення вартості транспортування газу від його ціни як товару несе ряд переваг для побутового споживача. Наприклад, споживач зможе вибирати собі постачальника. На сьогодні у нас працює близько 40 ліцензіатів у сфері постачання газу", - зазначила Кривенко, додавши, що з моменту набрання чинності ліцензійних умов на постачання газу, компанія, яка звернеться в Нацкомісію з проханням про отримання такої ліцензії та надасть необхідний пакет документів, зможе протягом трьох місяців отримати цю ліцензію і скласти конкуренцію для існуючих постачальників (облгаз збут).

Кількість уже поданих у НКРЕКП заявок на отримання ліцензії від нових постачальників газу для кінцевого споживача (включаючи населення) вона не назвала.