Україна за опалювальний період збільшила споживання газу на 5,4%

Україна протягом опалювального періоду 2016-2017 років, порівняно з аналогічним періодом 2015-2016 років, у зв'язку з більш холодною минулої зими збільшила споживання природного газу на 5,4% - до 25,2 мільярда кубометрів. Про це під час круглого столу, присвяченого підсумкам проходження опалювального сезону, повідомив директор Департаменту енергоефективності та енергозбереження Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" Юрій Войтович.

Читайте такожТранзит газу через Україну за опалювальний період зріс на 21%

"У цьому опалювальному сезоні ми зіткнулися з тим, що близько шести місяців було холодніше, ніж за минулий період. У зв'язку зі зниженням температур було збільшення споживання природного газу. Зростання становило 1,3 мільярда кубометрів", - сказав він, уточнивши при цьому, що за період 2016-2017 років Україна збільшила споживання газу на 5,4% - до 25,2 мільярда кубометрів з 23,9 мільярда кубометрів в 2015-2016 роках.

Він зазначив, що ці розрахунки були зроблені на основі часових рамок опалювального періоду, починаючи з 1 жовтня попереднього року по 31 березня поточного року.

"При цьому побутовий сектор (населення) в цьому опалювальному періоді збільшив споживання на 1,5 мільярда кубометрів, а промисловий сектор скоротив на 0,2 мільярда кубометрів", - сказав Войтович.

За його словами, базовим сценарієм споживання газу на наступний опалювальний період (2017-2018 років) буде нинішній рівень споживання (25,2 мільярда кубометрів).

"У нас є прогноз на наступний період. Ми не передбачаємо, що наступна зима буде холоднішою цієї, тому споживання буде на рівні, який не буде перевищувати цей опалювальний період... Ми будемо приймати заходи по скороченню споживання", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.

У вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні становити не менше 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

На початку березня голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна за п'ять місяців опалювального сезону 2016-2017 років (жовтень 2016 року - лютий 2017 року) використала 6,4 мільярда кубометрів газу, що на 9% менше показника п'яти місяців опалювального сезону 2015-2016 років.