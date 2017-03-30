Westinghouse постачатиме ядерне паливо в Україну згідно з контрактом – заява компанії

Дочірня компанія в Швеції американсько-японської групи Westinghouse буде надалі виробляти та постачати паливо на українські АЕС згідно з чинним контрактом із Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом», незважаючи на подачу материнською компанією Westinghouse LLC клопотань про банкрутство. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

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«Westinghouse Швеція», яка має тверді фінансові позиції і не підпадає під удар банкрутства, в 2017 році вироблятиме й постачатиме ядерне паливо для 6 українських реакторів типу ВВЕР-1000 згідно з нашим контрактом», - йдеться в повідомленні.

У компанії також підтвердили, що подані клопотання про банкрутство ніяким чином не вплинуть на постачання ядерного палива в Україну.

«Ці клопотання не стосуються будь-яких операцій Westinghouse в регіоні Європи, Близького Сходу, Африки чи Азії. Найважливіше те, що вони жодним чином не вплинуть на постачання палива й надання послуг для України зараз або в майбутньому», - повідомила компанія.

У прес-релізі також зазначається, що співпраця Westinghouse з Україною є найвищим пріоритетом і зараз тривають дискусії щодо розширення поставок палива та надання послуг для нашої країни, що принесе взаємну вигоду й подальше підвищення енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України та зниження залежності від одного джерела – російської компанії «ТВЕЛ», «Енергоатом» раніше уклав договір із компанією Westinghouse. Наприклад, у березні 2015 року Южно-Українська АЕС успішно виконала завантаження модернізованого палива ТВС-WR виробництва Westinghouse на третьому енергоблоці. У квітні 2015 року цей блок підключено до енергомережі країни.

У лютому 2016 року «Енергоатом» поставив на Запорізьку АЕС першу партію ядерного палива компанії Westinghouse. За підсумками першого півріччя 2016 року «Енергоатом» імпортував 41,6% тепловиділяючих елементів, що містять ядерне паливо, виробництва Westinghouse, а решту 58,4% - із Росії.

Також раніше повідомлялося про те, що в 2018 році «Енергоатом» планує повністю заповнити активну зону одного з реакторів виключно паливом виробництва Westinghouse, повністю замінивши російське паливо від компанії «ТВЕЛ».

29 березня 2017 року Westinghouse LLC, деякі дочірні компанії та філії подали добровільні клопотання про банкрутство відповідно до вимог законодавства США. Також компанія заявила, що вона збирається провести стратегічну реструктуризацію внаслідок фінансових викликів у рамках будівництва електростанцій з реакторами типу AP1000.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.