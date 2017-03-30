Україна може обійтися без вугілля з окупованих територій - директор компанії "Енергетичні ресурси України" Андрій Фаворов

Рішення про блокаду окупованих територій не матиме катастрофічних наслідків для економіки України, однак для цього уряд повинен прискорити хід реформ в енергетичній галузі і, зокрема, дозволити імпорт електроенергії.

Про це під час дискусіє в Українському кризовому медіа-центрі заявив директор компанії Енергетичні ресурси України Андрій Фаворов, пише capital.ua.

Він вважає, що в результаті блокади і Донбас, і Україна потрапили у важку ситуацію, однак у Києва є куди більше можливостей вийти з неї з мінімальними втратами.

"На неконтрольованої території “низьколетюче” вугілля, (грубо кажучи, антрацит і “тощак”). Він не має ринкової вартості. Тому що за технічними параметрами відсотків 85-80 вугілля, що видобувається на цій території, може бути використано тільки українською енергетикою", – нагадав директор компанії ЕРУ.

Через це, на його думку, бойовикам не вдасться замінити український ринок російським. Тим більше, що місцеві вуглевидобувні регіони більш ніж у змозі самостійно покрити всі потреби Російської Федерації.

Водночас, нагадав Андрій Фаворов, не тільки Донбас залежить від України, а й Україна від Донбасу – приблизно половина потужностей в Україні розраховані на низьколетюче вугілля. І якщо блокада триватиме, то Україні доведеться шукати заміну цьому вугіллю.

"Максимізація навантаження Енергоатому, гідроенергетика та збільшення навантаження на електростанціях, що працюють на альтернативному вугіллі, дозволять мінімізувати обсяг імпорту. За моїми відчуттями, доведеться імпортувати близько 2-2,5 млн тонн низьколетючого вугілля", – зазначив він.

Андрій Фаворов вважає, що Україна повинна вже зараз почати готуватися до наступного опалювального сезону, не розраховуючи на поставки вугілля з неконтрольованих територій.

"Сам факт підготовки зробить патовою ситуацію для тих, хто контролює вугілля в НКТ. У них величезна кількість вугілля, і вони нічого не можуть з ним зробити, не можуть його нікуди вивезти. Адже це вугілля досить витратне. Щоб шахта продовжувала функціонувати, потрібна електроенергія, потрібна подача води. Це живий організм. Тому, питання в тому, помруть ці шахти назавжди або все-таки “керівники” в лапках НКТ прийдуть домовлятися? Я думаю, що вони рано чи пізно прийдуть домовлятися", – вважає директор компанії Енергетичні ресурси України.

Керівник компанії переконаний, що Україна може використовувати ситуацію, що склалася, собі на користь для отримання реальної енергетичної незалежності. Але для цього уряд повинен бути готовим до нестандартних рішень. Зокрема, Андрій Фаворов пропонує розглянути питання імпорту не вугілля, а відразу електроенергії.

"Кожна загроза – це і можливість… Чому ми весь час говоримо про імпорт вугілля і наскільки це дорого, але чому ми не говоримо про постанову НКРЕ, яка дозволила б імпорт електроенергії? У нас величезний потенціал: з Білорусі майже 1000 мегават, з Молдови ми можемо мегават 500 імпортувати, з Європи 600-800. Давайте просто порівняємо ціну. Навіщо імпортувати вугілля, доставляти його до електростанцій і конвертувати в електроенергію? Скільки коштує просто імпорт електроенергії? Я впевнений, що це буде набагато дешевше, але глава НКРЕ завжди замовкає, як тільки йому задають це питання, і відмовляється його навіть обговорювати. Тут не потрібно ніякого законодавчого забезпечення, потрібно просто постанову НКРЕ, що дозволяє імпортерам конкурувати в цінових номінаціях за ДП Енергоринок", – зазначив він.

Як приклад керівник компанії ЕРУ привів ринок газу, який на сьогодні є найбільш прозорим і зрозумілим для промисловості.

"Ринкові механізми як на ринку землі, так і на ринках металургії, електроенергетики або на ринку вугілля, – це те, що дозволить нам провести реформи. І тут питання політичної волі і сміливості", – вважає Андрій Фаворов.