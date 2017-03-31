Ціни на нафту перейшли до зниження після триденного ралі

Ціни на нафту знизилися вранці в п'ятницю, перервавши триденне ралі, на фоні фіксації прибутку.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,60% до $52,64 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $50,07 за барель, що на 0,56 відсотка нижче за попереднє закриття, повідомляє Рейтер.

За словами трейдерів, баланс на ринку поступово відновлюється, завдяки чому обидва еталони, незважаючи на п'ятничне зниження, закріпилися вище позначки $50 за барель.

"За нашим прогнозом, на ринку зараз спостерігається дефіцит поставок, а значить, запаси почнуть знижуватися", – сказав Джейсон Гаммель з Jefferies.

Крім того, підтримку котируванням надають розмови про можливе продовження глобального нафтового пакту.

Організація найбільших нафтоекспортерів ОПЕК і одинадцять держав, що не входять в картель, включаючи Росію, в грудні 2016 року домовилися знизити виробництво протягом першого півріччя сумарно на 1,8 мільйона барелів на добу.

З моменту набрання чинності пакту ОПЕК+ пройшло вже майже три місяці, але ринок залишається перенасиченим, оскільки інші видобувачі, в тому числі США, які прагнуть заповнити утворену на ринку нішу, нарощують обсяг власного виробництва та поставок.

Одна з причин, через яку ОПЕК і держави, що не входять в нафтокартель, можуть продовжити дію угоди, – бажання підтримати ціни на нафту.