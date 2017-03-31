Газовий спір Білорусі та Росії: Мінськ заявив, що у них немає боргу перед Москвою

Білорусь заявила про відсутність боргу за поставки російського газу, заяви голови Міненерго Росії Олександра Новака неконструктивні.

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Про це повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Білорусі Владислав Сичевич, передає «Белта».

«Що стосується заяв голови Міненерго РФ Олександра Новака про неготовність Білорусі погасити так званий борг перед Росією за газ, білоруська сторона не розглядає дані кошти як борг», — сказав він.

«Вчора в ряді ЗМІ була опублікована інформація з заявами міністра енергетики Олександра Новака за підсумками переговорів прем'єр-міністрів Білорусі та Росії. Зокрема, пан Новак зазначив недостатньо конструктивну позицію Мінська щодо газової суперечки. У цьому зв'язку вважаємо неконструктивною заяву міністра, яке не відповідає тому, що насправді обговорювалося на зустрічі. Така заява більше схоже на пропаганду, ніж на констатацію фактів», - підкреслив Сичевич.

За його словами, Мінськ неодноразово заявляв і зараз заявляє про зацікавленість у якнайшвидшому вирішенні ситуації, що склалася. «При цьому білоруська сторона наполягає на безумовному виконанні підписаної в листопаді 2011 року міжурядової угоди щодо ціноутворення на газ і супутньої нормативно-правової бази, або на узгодженні сторонами взаємоприйнятних змін до угоди», - додав він.

У 2016 році Білорусь назвала несправедливою ціну російського газу на рівні $132 за тисячу кубометрів і назвала оптимальну вартість в $73 за тисячу кубометрів. В результаті цього Білорусь протягом 2016 року і початку 2017 року недоплачує Росії за постачання газу. Міністр енергетики Олександр Новак оцінює борг Білорусі в $700 млн.