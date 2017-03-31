Гройсман обіцяє перегляд запровадження абонплати за газ, якщо платіжки зростуть

Кабінет міністрів вивчить нову методику формування цін на газ для кінцевого споживача, яка враховує вартість газу як товару і окремо плату за його доставку (абонплату) і в разі виявлення суттєвої різниці з нинішньою ціною на блакитне паливо вимагатиме перегляду даної методики.

Читайте такожЗ 1 квітня ціна газу для населення без урахування транспортування буде знижена на 13%

Про це заявив на своїй сторінці у соцмережі Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Хочу подивитися на структуру платежів. Якщо ми знайдемо суттєву різницю (з діючою до 1 квітня 2017 року ціну на газ для населення – 6 879 грн за 1 тис. куб. м - УНІАН), ми звернемося до комісії (Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, НКРЕКП – УНІАН) і вимагатимемо переглянути рішення», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. За словами очільника уряду Володимира Гройсмана, дане рішення дасть змогу усунути всі наявні раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива. Термін дії цієї ціни був встановлений до 1 квітня 2017 року.

22 березня 2017 року Кабмін продовжив до 1 квітня 2018 року спецзобов‘язання «Нафтогазу» та інших суб'єктів ринку газу з постачання газу для споживачів.

28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, зокрема й населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціна газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільчими мережами (так звана «абонплата»). Остання буде розраховуватись, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, плата за доставку (абонплата) суттєво зросте порівняно із значенням до 1 квітня 2017 року для тих категорій населення, які використовують газові плити і не мають встановлених лічильників.