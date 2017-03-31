У "Нафтогазі" назвали ціну на газ без доставки для населення до жовтня

Кабінет міністрів України свої рішенням про продовження спецзобов'язань Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" з продажу газу для побутових споживачів (населення) встановив ціну на газ як товар, без урахування плати за доставку (абонплати), з 1 квітня по 1 жовтня 2017 року на рівні 6 079 гривень за тисячу кубометрів.

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Про це, посилаючись на текст опублікованого сьогодні постанови Кабміну від 22 березня 2017 року, на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник начальника Департаменту з енергоефективності та енергозбереження "Нафтогазу" Олексій Хабатюк.

"Постанова про продовження спецобязательств, панове! Газ – 4,942 гривні за кубометр + 2,5% (торгова націнка – УНІАН) + ПДВ = 6,079 гривні за кубометр", - написав він.

Згідно з текстом постанови, з 1 квітня по 1 жовтня 2017 року "Нафтогаз" буде зобов'язаний продавати газ населенню за ціною 4 942 гривні за тисячу кубометрів без урахування ПДВ, тарифів на розподіл і транспортування, які підлягають обов'язковій сплаті згідно з договорами на надання послуги з розподілу і величини торгової надбавки, максимальний рівень якої визначений як 2,5% від ціни на газ.

Також в документі зазначається, що таке ціноутворення на газ як товар буде діяти до 1 жовтня 2017 року, після чого його потрібно буде переглянути з урахуванням імпортного паритету, тобто ціни газу, імпортованого з європейського газового ринку. У розрахунку значення імпортного паритету будуть використані котирування газового хаба в Німеччині (NCG), а також курси валют, коефіцієнти для переводу одиниць енергії (МВт-год) в одиниці об'єму (кубометр), транспортна складова та інші компоненти. Зобов'язання щодо проведення розрахунків імпортного паритету покладено на "Нафтогаз".

У постанові також вказується, що ціна на газ як товар на українському ринку може бути піднята до рівня імпортного паритету після 1 жовтня 2017 року, тільки в тому випадку, коли значення цього паритету буде більш ніж на 10% перевищувати діючу ціну на газ на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 гривень за тисячу кубометрів. За словами глави уряду Володимира Гройсмана, дане рішення дозволить усунути всі існуючі раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива. Термін дії цієї ціни було встановлено до 1 квітня 2017 року.

22 березня 2017 року Кабмін продовжив до 1 квітня 2018 року спецобязательства "Нафтогазу" та інших суб'єктів ринку газу з постачання газу для споживачів.

28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування газотранспортною системою та розподілу по регіональним газорозподільним мережам (так звана "абонплата"). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача. На думку деяких експертів, нова методика розрахунку призведе до зростання значення абонплати для тих категорій споживачів, що користуються газовими плитами і не мають лічильників, а також вона дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 мільярда гривень на рік.

31 березня прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів вивчить нову методику формування цін на газ для кінцевого споживача і в разі виявлення суттєвої різниці з діючою ціною на блакитне паливо (6 879 гривень за 1 тисячу кубометрів) буде вимагати перегляду даної методики.