Нацкомісія зобов'язала облгази погасити борги перед "Нафтогазом" за рахунок допвиручки

Національна комісія, що здійснює ргулирование у сферах енергетики і комунальних послуг, зобов'язала регіональні газораспределетельные компанії (облгази) направити додаткову виручку, яка була отримана в 2016 році на погашення заборгованості перед Національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз Україна", якщо така є.

Про це йдеться в постанові НКРЕКП від 28 березня 2017 року, яке опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

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"Ліцензіатів з розподілу природного газу, у разі наявності заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" за природний газ, який використовується для забезпечення виробничо-технологічних потреб та нормативних втрат, додатково отриману тарифну виручку в 2016 році, крім грошей, спрямованих на капітальні інвестиції та встановлення лічильників газу для населення, направити на погашення заборгованості перед "Нафтогазом України", - наголошується в тексті документа.

Цією ж постановою, НКРЕКП зобов'язала облгази перерахувати в рахунок боргів перед держхолдингом частина тарифу за розподіл газу, а саме гроші по статті "Компенсація витрат (недоотриманих доходів) за попередні періоди", а також щомісяця звітувати про проведених перерахувань.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата"). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

На думку деяких експертів, нова методика розрахунку призведе до зростання значення абонплати для тих категорій споживачів, що користуються газовими плитами і не мають лічильників, а також вона дозволить облгазам додатково заробляти з 1 квітня 2017 року близько 7,7 мільярда гривень на рік.