Люди готові судитися через незрозумілу абонплату за газ - ЗМІ

Абонплата за газ, яка з'явилася в Україні з 1 квітня, нараховується за незрозумілим для простих українців алгоритмом. Унаслідок нього склалася парадоксальна ситуація на Тернопільщині коли в обласному центрі розмір платежу буде найменшим по країні, а в селах одним із найвищих, ідеться в сюжеті ТСН.

Навіть сусідні села зі схожою інфраструктурою та приблизно однаковою кількістю населення можуть отримати платіжки, в яких цифри будуть відрізнятися втричі. Люди готуються судитися, бо, кажуть, самі оплачували прокладку вуличних мереж, за які тепер комунальники хочуть щомісяця знімати з них гроші. "Оці можновладці, що по газу, вони, напевне, хочуть приватизувати оці труби, я собі так розумію. Я платив, ми будемо подавати до суду", - каже житель Конопківки Ярослав Лищишин.

Читайте такожГройсман обіцяє перегляд запровадження абонплати за газ, якщо платіжки зростуть

У сільрадах не можуть пояснити, звідки взялися нові комунальні тарифи. "Ми не маємо ніякої інформації від газовиків, скільки прийдеться платити. І за що платити – не розуміємо теж", - зізнався сільський голова Лучки та Миролюбівки Володимир Криницький.

У Києві пояснюють, що наразі йдеться про певний експеримент. "Зараз ми маємо подивитися, змоделювати, що таке постійна складова абонплати самої при невеликому споживанні середньостатистичному, і як це відзначиться на середньому чеку, рахунку", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Відповідь уже є в експертів – люди платитимуть більше. "Це просто видуманий, красиво оформлений документ, який призводить лише до зростання плати за газ – особливо для тих, у кого газова плита і газова колонка. Це жадібність і дурість, і так люди не можуть платити – у нас рівень заборгованості населення зараз 29,5 мільярдів гривень – ще рік тому він був менше 9", - твердить директор інституту міста Олександр Сергієнко. Він також переконаний, що виграє від цього не держава, а олігархи. "5 олігархів, які володіють облгазами, вони в результаті введення абонплати збільшують свої статки десь на 7 мільярдів щорічно", - каже фахівець. Самі ж приватні облгази за користування мережами не платять державі ні копійки.

Читайте такожУ "Нафтогазі" назвали ціну на газ без доставки для населення до жовтня

Як повідомляв УНІАН, Кабмін з 1 травня 2016 року встановив єдину ціну на газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. За словами очільника уряду Володимира Гройсмана, дане рішення дасть змогу усунути всі наявні раніше схеми заробітку на різниці в ціні палива. Термін дії цієї ціни був встановлений до 1 квітня 2017 року.

22 березня 2017 року Кабмін продовжив до 1 квітня 2018 року спецзобов‘язання «Нафтогазу» та інших суб'єктів ринку газу з постачання газу для споживачів.

28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, зокрема й населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціна газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі і розподілу за регіональними газорозподільчими мережами (так звана «абонплата»). Остання буде розраховуватись, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За оцінками експертів, плата за доставку (абонплата) суттєво зросте порівняно із значенням до 1 квітня 2017 року для тих категорій населення, які використовують газові плити і не мають встановлених лічильників.