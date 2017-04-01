Кабмін вимагає скасувати абонплату за газ (відео)

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у понеділок, 3 квітня, направить Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), офіційне звернення з вимогою переглянути рішення щодо введення абонплати за газ для населення.

Про це прем’єр заявив у своєму відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

За словами Гройсмана, вчора він пообіцяв розібратися з абонплатою за газ, провести ретельні розрахунки і подивитися, як це вплине на оплату за газ для кожного українського громадянина.

"Щойно я завершив нараду з цього приводу. Збільшення дійсно є і становить у середньому в розрахунках від 1,3 до 3 разів, особливо це стосується тих, хто живе у багатоквартирних будинках", - зазначив він.

При цьому Гройсман заявив, що таке підвищення ціни на газ є неприпустимим.

"Ні я, ні уряд це категорично не підтримуємо. Я щойно мав розмову з представником комісії, яка встановила цю абонплату з 1 квітня. Хоча Національна комісія з енергетики і не підпорядковується уряду і прем’єр-міністру, але я в понеділок направлю офіційне звернення. Вимагаю, щоб це рішення було переглянуто. Це наша принципова позиція!", - наголосив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП ухвалила нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, зокрема й населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної спроможності лічильника споживача.

На думку деяких експертів, нова методика розрахунку призведе до зростання значення абонплати для тих категорій споживачів, які користуються газовими плитами і не мають лічильників, а також вона дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.