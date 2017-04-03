Молдова відмовилася від придністровської електроенергії на користь української - ЗМІ

Підконтрольна російському "Інтер РАО" Молдовська ГРЕС, яка розташована в Придністров'ї, втратила ключовий контракт на поставки електроенергії до Молдови. На тендері на постачання електроенергії кращою визнали пропозицію української DTEK Holding, повідомляє ZN.ua з посиланням на "КоммерсантЪ".

"Електроенергію купуватимуть в української DTEK Trading за 50,2 доларів за 1 МВт ч. Тоді як МолдГРЕС пропонувала її за 54,4 доларів за 1 МВт год. До 31 березня ГРЕС постачала енергію Кишиневу за 44,9 доларів за 1 МВт год", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тендер міг закінчитися раніше, але затягнувся, зокрема, через те, що Кишинів і Тирасполь хотіли змінити схему з участю посередника - компанії "Енергокапітал", близькою до колишнього керівництва ПМР. Посередник отримував газ у придністровського "Тираспольтрансгаза", передавав його в якості давальницької сировини МолдГРЕС, а потім продавав електроенергію в Молдову. Співрозмовники видання в російських держструктурах кажуть, що в наявності посередника був зацікавлений і молдовський бізнесмен, лідер правлячої Демпартії Володимир Плахотнюк.

Крім того, в Кишеневі зацікавлені бізнесмени і політики обговорювали з владою Придністров'я можливі умови перемоги ГРЕС - ціну в 49 доларів за 1МВт год і збереження посередника у вигляді "Энергокапитала".

При цьому на скасування схеми наполягали як у Москві, так і новообрані президенти Молдови Ігор Додон і "ПМР" Вадим Красносельський.

Одне з видання стверджує, що незадовго до тендеру молдовський "Енергоком" уклав контракт з DTEK на весь річний обсяг імпорту (близько 3 мільярдів кВт год).

"Наразі незрозуміло, чи зможе DTEK покрити попит Молдови повністю. В українському енергобалансі на експорт закладено 90 мільйонів кВт / год щомісяця, Молдови потрібно 270 мільйонів кВт год, тобто експорт по балансу покриває лише 30% попиту", - зазначають автори статті.