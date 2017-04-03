Нафта дешевшає на даних про зростання кількості бурових установок у США

Нафта дешевшає на тлі опублікованих у п'ятницю даних американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes про збільшення кількості бурових установок у США, повідомляє Прайм.

Станом на 07:31 вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,21% - до 53,42 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 0,10%, до 50,55 долара за барель.

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Згідно з даними Baker Hughes, за підсумками що завершився 31 березня робочого тижня число бурових установок у США зросла на 15 штук, або на 1,85%, до 824 одиниць. У річному вираженні їх кількість збільшилася на 374 штуки, або на 83,1%. Кількість нафтових установок зросла на 10, або на 1,53%, до 662 одиниць. При цьому кількість газодобувних установок збільшилася за тиждень на п'ять штук, або на 3,23%, до 160.

Інвестори також звернули увагу на дані про зростання видобутку нафти в Росії. Середньодобовий видобуток нафти в РФ в березні зросла на 1,4% в річному вираженні, досягнувши 11,05 мільйона барелів на добу.

При цьому загальна видобуток нафти РФ в березні склала 46,74 мільйона тонн, і це на 0,5% нижче, ніж у лютому. Середньодобовий експорт нафти з Росії в березні становив 5,56 мільйона барелів на день, що на 1,4% більше показника лютого і на 0,9% нижче аналогічного індикатора річної давності.