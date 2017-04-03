Запаси газу в українських сховищах зросли до 8,2 мільярда кубів

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 25 березня по 1 квітня виросли на 1,3%, або на 103 мільйонів кубометрів, - до 8,225 мільярда кубометрів з 8,122 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

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За даними компанії, 1 квітня зі сховищ відібрано 8,22 мільйони кубометрів газу, а закачано – 14,86 мільйона кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів.

13 березня "Укртрансгаз" повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування в режимі 4,5 мільйона кубометрів на добу.