УКРОП вимагає негайної ротації складу НКРЕКП і звільнення її голови через введення абонплати за газ

Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк повинен бути негайно знятий з посади, а склад регулятора – замінений. Про це йдеться в заяві УКРОПу щодо звільнення енергетичної сфери від впливу олігархів, опублікованій на офіційному сайті політсили.

У партії висунули таку вимогу у зв'язку з рішенням Нацкомісії про введення з 1 квітня абонплати за підключення до газових мереж, в результаті чого середній рахунок за споживання палива повинен зрости в 2-5 разів, перш за все для тих, у кого немає лічильника, хто використовує газ лише для приготування їжі та користується послугами невеликих газорозподільних компаній.

«Найбільш відчутно ця новація вдарить по найбідніших громадян, яких в Україні, за оцінками ООН, 60%», – сказано в документі.

В УКРОПі впевнені: запроваджуючи плату за підключення до газових мереж, регулятор дасть можливість збільшити прибуток облгазів, більша частина яких належить олігарху Дмитру Фірташу. Завдяки зазначеній новації їх загальна виручка в цьому році має зрости до 24,15 млрд грн.

«Мотивуючи таке рішення нібито необхідністю підвищити прозорість тарифоутворення і стимулювати громадян економити паливо, регулятор насправді в черговий раз подбав про інтереси олігархів, які фактично монополізували забезпечення населення не тільки електроенергією, але і газом», – підкреслили в УКРОПі.

Українці не повинні вносити абонентську плату, оскільки газові мережі належать не облгазам, а державі, й будувалися і обслуговуються вони за рахунок платників податків. Також люди не зобов'язані платити з власної кишені за встановлення квартирних газових лічильників, адже витрати на це вже закладені у тариф на газопостачання. Але через безкарні та, ймовірно, санкціоновані зверху схеми НКРЕКП споживачів фактично змушують платити за все це двічі, підкреслили в партії.

«УКРОП вважає такі дії НКРЕКП і влади, яка їх покриває, шкідницькими. Ми вимагаємо скасувати відповідні постанови Нацкомісії, якими вводиться абонентська плата за газ, і наполягаємо на проведенні невідкладної ротації складу регулятора і звільнення голови Нацкомісії Дмитра Вовка. Вистачить обслуговувати інтереси олігархів! Прийшов час звільнити енергетичну сферу від їх впливу!» – підсумовується у заяві.