В БПП заявляють, что абонплата знизить вартість газу для більшості українців

Заступник голови фракції "БПП" Ірина Луценко звинуватила опозицію в роботі на Москву і заявила, що для більшості українців ціна на газ буде зменшена завдяки запровадженню абонплати за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Луценко зазначила, що отримала звіти від НКРЕКП, і "як народний депутат України, яка ніколи не впадає в істерику", готова всім розказувати про ціну на газ.

Вона переконує, що "для абсолютної більшості споживачів ціни на газ впадуть, зменшаться". Також Луценко стверджує, що подорожчання стосуватиметься лише 4% населення, у кого є газова плита. "Проте для компенсації цього підвищення НКРЕКП готує зниження на цю ж суму для них вартості комунальних послуг в цілому", - заявила вона.

Луценко підкреслила, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), при ухваленні рішення про встановлення абонплати за газ виконувала закон України про ринок природнього газу, прийнятий Верховною Радою.

Луценко зазначила, що "істерика опозиції" пов’язана з тим, що нібито Росія без цього рішення мала б отримати надприбутки. “Говоріть правду: вас турбують не 50 гривень для 4% українців, а 12 мільярдів доларів, які може втратити російський "Газпром". І не смійте спекулювати на українцях, коли працюєте на Москву. Це позиція "Блоку Петра Порошенка", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, фракція Радикальної партії вимагає розглянути завтра у ВР звіт голови НКРЕКП Дмитра Вовка з приводу встановлення абонплати за газ та наполягає на відставці керівництва цієї Нацкомісії.

НКРЕКП 28 березня ухвалила нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, зокрема й населення. Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 гривень за 1 кубометр) і вартості його транспортування газотранспортною системою і розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана "абонплата"). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної спроможності лічильника споживача.

На думку експертів, нова методика розрахунку призведе до зростання значення абонплати для тих категорій споживачів, які користуються газовими плитами і не мають лічильників, а також вона дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 мільярда гривень на рік.

1 квітня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у понеділок, 3 квітня, направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення щодо введення абонплати за газ для населення.