Нацкомісія "перевела стрілки" на Кабмін в ситуації з введенням абонплати на газ

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), звернеться до Кабінету міністрів України з пропозицією вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення, після того, як було прийнято рішення про поділ цього тарифу на дві складові – вартості газу як товару, яку регулює Кабмін, і плати за доставку газу до споживача, яку регулює Нацкомісія. Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.

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"Вже два роки Кабмін регулює кінцеву ціну на природний газ для потреб населення та для виробництва теплової енергії шляхом накладення спеціальних обов'язків "Нафтогаз України" - УНІАН)... Враховуючи це, НКРЕКП звернеться до Кабміну з пропозицією забезпечити непідвищення загального рахунку (кінцевої ціни) для населення", - йдеться в повідомленні.

Також регулятор зазначає, що кінцевий тариф на газ сумарно складається на 87% з ціни газу як товару (регулюється постановою Кабміну) і на 13% - з плати за доставку (регулюється рішеннями Нацкомісії).

"Введення принципу потужності (розрахунку плати за доставку, виходячи з пропускної потужності газового лічильника – УНІАН) також міститься в Меморандумі про співпрацю з МВФ", - наголошується в повідомленні.

У прес-службі НКРЕКП повідомили, що для тих категорій споживачів, які використовують газ для опалення (мають газові котли), загальний рахунок зменшиться.

"Для споживачів з газовою колонкою плата також не повинна збільшитися", - додали в прес-службі.

Згідно позиції НКРЕКП, для споживачів з газовою плитою (і найменшими типорозмірами лічильників) плата за доставку була розрахована з урахуванням перехідного періоду для адаптації.

"Варто відзначити, що цих споживачів хвилюють в першу чергу рахунки за опалення, які в рази вище (чим за газ – УНІАН) і також складаються на 87% з ціни газу як товару, яку Нацкомісія не регулює... Завдяки рішенню про перехід на принцип потужності (введення плати за доставку на основі пропускної потужності лічильника – УНІАН), комісія зможе зменшити вартість опалення в частині вартості транспортування і розподілу природного газу, таким чином сукупний рахунок таких споживачів також не збільшиться", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Нацкомісія ініціює додатковий період для адаптації споживачів з найменшими типорозмірами газового лічильника (які мають лічильник типу G 1.6 і газові плити) і перенесе введення плати за доставку для цієї категорії споживачів до прийняття рішення щодо зниження тарифів на теплову енергію.