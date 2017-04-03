"Енергоатом" зможе спрямувати додатковий прибуток у новій моделі ринку електроенергії на добудову блоків ХАЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» зможе отримати додатковий прибуток при роботі в умовах нової моделі ринку електроенергії, який буде поступово впроваджуватися після прийняття законопроекту «Про ринок електроенергії». Це дозволить частково профінансувати проект завершення будівництва третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Про це під час круглого столу щодо реформування даного ринку повідомив радник президента «Енергоатома» - директор Центру з впровадження нової моделі ринку електроенергії Сергій Бедін.

«Пропонований законопроект дає державі можливість провести свою державну інвестиційну політику і за рахунок отриманого прибутку розвинути генеруючі потужності цього підприємства («Енергоатома» - УНІАН)... Одним із джерел добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС може бути прибуток, отриманий на ринку електричної енергії за новим законом», - сказав він.

Також він додав, що на сьогодні діє закон «Про засади функціонування ринку електричної енергії» №663, який передбачає створення Фонду вартісного дисбалансу. Фонд наповнюється за рахунок прибутку «Енергоатома» і не дає можливості інвестувати зароблені компанією гроші в нові генеруючі потужності.

«Новий законопроект менш дискримінаційний, ніж чинний на сьогодні закон №663, який не давав можливості інвестувати в розвиток нашого підприємства, оскільки ним передбачався Фонд вартісного дисбалансу який наповнювався за рахунок прибутку «Енергоатома», - додав Бедін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабмін готовий спільно з енергетиками шукати джерела фінансування добудови блоків Хмельницької АЕС, незважаючи на значну вартість цього проекту.

За оцінками компанії, реалізація даного проекту дасть додаткову генерацію електроенергії в об'єднану енергосистему України на рівні 15 млрд кВт-год на рік. Також раніше «Енергоатом» представив свій проект «Енергетичний міст «Україна – Європейський Союз». В рамках проекту передбачається переключити енергоблок №2 Хмельницької АЕС на ENTSO-E (європейська енергосистема) і здійснювати експорт електроенергії за 2 напрямками: через відновлення ЛЕП 750 кВ на Жешув, а також з діючої лінії на ПС Альбертірша (Угорщина) після модернізації Західноукраїнської підстанції.

Це дозволить додати 1000 МВт атомної електроенергії до наявного експортного потенціалу "Бурштинського острова", який на сьогодні забезпечується виключно тепловою генерацією (550 МВт). Зазначені 1550 МВт будуть наріжним каменем, на якому буде відшліфовуватися можливість роботи енергосистеми України в синхронному режимі з системою Європейських операторів ENTSO-E. Експорт електроенергії з енергоблоку №2 ХАЕС за довгостроковими договорами також дозволить залучити інвестиції в добудову енергоблоків №3 і №4 станції, стан готовності будівельних конструкцій яких становить 73% і 28% відповідно.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Проект добудови 3-го і 4-го блоку ХАЕС не ведеться кілька років, в тому числі і через відсутність фінансування.

Фонд вартісного дисбалансу в умовах моделі ринку електроенергії, передбаченої законом України №663, відшкодовує до 2030 року ДП «Гарантований покупець» (частина колишнього ДП «Енергоринок») вартість закупівлі електроенергії від ТЕЦ і альтернативної генерації за високим «зеленим» тарифом, а також покриває різницю в цінах, встановлених для населення і ринковими цінами.