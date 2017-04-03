Журналіст назвав причину експорту компанією Ахметова електроенергії в Молдову

Постачання компанією ДТЕК електроенергії в Молдову пояснюються тим, що у власника олігарха Ріната Ахметова падають обсяги збуту електроенергії в Україні.

Як повідомив журналіст Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook з посиланням на думку експертів, це стало можливо тому, що помінялися правила розрахунку ціни електроенергії для експорту з частини об'єднаної енергосистеми України, яка не відноситься до окремого виділеного "острову" (Бурштин).

«Нові тарифи, встановлені НКРЕ, дозволять експортувати електроенергію в Молдову орієнтовно на $10/Мвтг дешевше, ніж можуть купити на оптовому ринку електроенергії українські компанії. Тобто, в умовах економічної кризи і зростання витрат на енергозабезпечення (що впливає на ціну, обсяги виробництва і ВВП країни в цілому) – ми вирішуємо дотувати економіку Молдови», – зазначив журналіст.

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На його думку, можна припустити, що це «такий подарунок президента для історичної Батьківщини».

«Але, насправді, я думаю, причина в іншому – у власника ДТЕК Ахметова падають обсяги збуту електроенергії в Україні», – написав Дубинський.

Журналіст вважає, що можна було знизити ціни для своєї економіки.

«Але, Рінат Леонідович вирішив по-іншому – тимчасово продавати надлишок електроенергії в Молдову. Тільки б не знижувати ціну тут, в Україні», – додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, тендер на постачання електроенергії в Молдову виборола компаніяАхметова DTEK Holding.