Транзит російського газу через Україну збільшився на 20%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-березні 2017 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 20% – до 23,2 млрд куб. м, свідчать дані держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, у березні транзит становив 6,6 млрд куб. м, що відповідає показникам березня 2016 року.

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За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, щодоби для потреб європейських споживачів транспортується 220,5 млн куб. м газу.

«Незважаючи на недотримання контрактних тисків російською стороною, Україна забезпечує стабільні поставки газу до Європи», – прокоментували в прес-службі компанії, додавши, що станом на ранок 3 квітня тиск на російській прикордонній газовимірювальній станції (ГВС) Суджа становить 57,7 атм. замість обумовлених контрактом 60 атм.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську ГТС у 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м. У лютому цього року Україна збільшила прокачування газу через свою територію на 30% – до 7,6 млрд куб. м.

На початку лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна залишається надійним транзитером газу. Також глава уряду зазначив, що наша країна розраховує на подальшу підтримку Євросоюзу в протидії проектам Росії, які спрямовані на збільшення транзиту газу в обхід території України, зокрема, це проект «Північний потік – 2» і розширення доступу «Газпрому» до німецького газопроводу OPAL.