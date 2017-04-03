Росія почала обмежувати постачання зрідженого газу в Україну – експерт

Росія почала обмежувати постачання в Україну зрідженого газу, а саме пропан-бутану, який використовується в якості моторного палива.

Про це кореспонденту УНІАН, посилаючись на інформацію від компаній-імпортерів і російських експортерів, повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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«Росія знову зупиняє експорт зрідженого газу в Україну. За словами представників компаній-імпортерів, російські митні органи розвертають поїзди з газом на прикордонних станціях і не пропускають їх в Україну», – сказав експерт.

Як повідомили експерту російські компанії – експортери скрапленого газу в Україну, минулого тижня у Міністерстві енергетики РФ мала відбутися нарада, на якій могло обговорюватися питання обмеження експорту енергоносіїв в Україну.

«Вже з 1 квітня 2017 року Федеральна служба з технічного та експортного контролю (ФСТЕК) стала вимагати у експортерів газу додаткову інформацію про одержувача і вантаж, який залишає територію Євразійського союзу. Без дозволу ФСТЕК компанії не можуть отримати митне оформлення», – зазначив Сіренко.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Федеральна служба з технічного та експортного контролю Росії вже вибірково обмежувала постачання дизельного палива від російських НПЗ в Україну під приводом того, щоб дизпаливо не використовувалося українськими збройними силами.

У вересні 2016 року Росія також зупиняла відвантаження дизельного палива на адресу українських клієнтів. Постачання дизпалива припинялися як по трубопроводу, який проходить по території північних областей України і оператором якого є компанія «Прикарпатзахідтранс», так і залізницею.