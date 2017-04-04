Порошенко вимагає призупинити рішення про введення абонплати за газ

Президент Петро Порошенко вимагає, щоб дія постанови про введення абонплати на газ була призупинена, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

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"Без діалогу з людьми такі рішення не приймаються", - прокоментував рішення про введення абонплати на газ президент Петро Порошенко.

"Дія зазначеної постанови має бути призупинена! Звертаюся до Уряду та НКРЕКП знайти узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів та розповсюдження субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення.

Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування по газотранспортній системі й розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана «абонплата»). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За словами заступника начальника Департаменту з енергоефективності та енергозбереження «Нафтогазу» Олексія Хабатюка, в результаті такого рішення абонплата для тих споживачів, які мають лише газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів.

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Згідно з оцінками директора аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» і експерта з питань тарифної політики в секторі ЖКГ Олександра Сергієнка, нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Після цього 3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про введення абонплати за газ для населення. В цей же день Нацкомісія заявила, що звернеться до Кабміну з пропозицією вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.