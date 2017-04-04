Україна з початку року скоротила споживання газу на 7%

Україна у січні-березні 2017 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 7%, до 12,2 млрд куб. м. Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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За даними «Укртрансгазу» для покриття потреб споживачів використовувався природний газ вітчизняного видобутку - 5,1 млрд куб. м, імпортований з Європи - 4,2 млрд куб. м, а також накопичений у газосховищах - 3,9 млрд куб. м.

Згідно з повідомленням, найбільший обсяг імпортних поставок газу традиційно здійснювався через словацький газотранспортний коридор - 3,6 млрд куб. Тоді як з території Польщі і Угорщини імпорт газу становив 0,3 і 0,2 млрд куб. м відповідно.

У компанії наголошують, що завдяки стабільному функціонуванню даних маршрутів Україна вже другий опалювальний сезон проходить без російського газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 млрд куб. м.

У 2016 році з Європи було імпортовано 11,1 млрд куб. м газу, показник власного видобутку становив 20,2 млрд куб. м. Імпорт «блакитного» палива здійснювався зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, з Угорщини – 1 млрд куб. м, з Польщі – 1 млрд куб. м.