Україна з початку року відібрала зі сховищ майже 4 мільярди кубів газу

Україна в січні-березні 2017 року відібрала з підземних сховищ 3,9 млрд куб. м природного газу, що на 1,6 млрд кубометрів менше показників аналогічного періоду минулого року, повідомила прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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Згідно з повідомленням, всього під час проходження поточного опалювального сезону з вітчизняних газосховищ було відібрано 6,7 млрд куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 1 квітня 2017 року становили 8,225 млрд куб. м.

У вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна ввійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м.

13 березня «Укртрансгаз» повідомив, що Україна припинила відбір газу зі сховищ і почала його закачування в режимі 4,5 млн куб. м на добу.