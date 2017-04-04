Гройсман звернувся до Вовка з проханням переглянути рішення про введення абонплати за газ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до керівника Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитра Вовка з проханням переглянути прийняте раніше рішення про запровадження абонентської плати за газ.

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Про це повідомив прес-служба уряду.

«Прошу переглянути рішення НКРЕКП з метою недопущення зростання сумарної вартості газу для окремих категорій споживачів. Про вжиті заходи прошу поінформувати Кабінет міністрів», - йдеться у зверненні глави уряду.

При цьому Гройсман зазначив, що, згідно з аналізом, проведеним фахівцями, рішення про запровадження абонплати може обернутися зростанням платежів за газ для різних категорій споживачів в 1,3-3 раза, що є неприпустимим, оскільки торкнеться декількох мільйонів домогосподарств.

«Уряд виходить з того, що будь-які рішення, спрямовані на впорядкування оплати послуг з постачання газу відповідно до законодавства, не повинні призводити до збільшення щомісячних платежів абонентів», - йдеться у зверненні.

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Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення.

Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ складатиметься з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою і розподілу по регіональних газорозподільних мережах (так звана абонплата). Остання розраховуватиметься, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За словами заступника начальника Департаменту з енергоефективності та енергозбереження «Нафтогазу» Олексія Хабатюка, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають лише газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 раза, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів.

Згідно з оцінками директора аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» і експерта з питань тарифної політики в секторі ЖКГ Олександра Сергієнка, нова методика розрахунку тарифів дасть змогу облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Після цього 3 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що надішле НКРЕКП офіційне звернення з вимогою переглянути рішення про запровадження абонплати за газ для населення. Цього ж дня Нацкомісія заявила, що звернеться до Кабміну з пропозицією вжити заходів для недопущення зростання кінцевого тарифу на газ для населення.