Рівненська АЕС відключила другий енергоблок для проведення ремонту

Рівненська АЕС, яка входить в структуру Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», відключила від мережі енергоблок №2 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома».

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«Згідно з графіком ремонтів діючих енергоблоків АЕС України і відповідно до узгодженої заявки, 4 квітня 2017 року о 00:03 енергоблок №2 Рівненської АЕС відключено від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 45 календарних днів», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час ремонту проводитимуться регламентні роботи на основному обладнанні, а також ряд понадрегламентних робіт з реконструкції і модернізації спрямованих на підвищення безпеки, зокрема виконання робіт з підвищення щільності системи герметичних огороджень реактора, модернізація програмно-технічного комплексу системи нормальної експлуатації.

Згідно з повідомленням, станом на 4 квітня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 2330 МВт.

«Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався і перебуває в межах діючих норм», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (АЕС) розташована на північному заході Рівненської області в місті Вараш. На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки сумарною потужністю-2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.