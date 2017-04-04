Слідом за абонплатою урядовці хочуть запровадити механізм автоматичного підвищення цін на газ - юрист

З 1 квітня в Україні, згідно з новою методикою розрахунку вартості газу, введено абонплату за підключення до мереж. Це нововведення, передусім, призведе до суттєвого збільшення плати населення за газ, та особливо вдарить по кишені тих споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках.

Так рішення НКРЕКП прокоментував на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови партії «Відродження», представник України у Венеційській комісії (2013-2017) Володимир Пилипенко.

На його думку, нововведення ставить під сумнів обіцяну урядом прозорість тарифів для населення. Зокрема, раніше мова йшла про підвищення Кабміном ціни на газ для споживачів у травні 2016 року (була встановлена єдина ціна для населення на рівні 6 879 гривень за тисячу кубометрів), обумовлену, як останню на наступні 2 роки. Тепер, окрім тарифів на газ, українці мають сплачувати ще й за приєднання їхніх будинків та квартир до газових мереж.

«Влада просто придумала чергову "схемку" для викачування грошей з українців. От десь у міністерствах працюють спеціальні відділи розумних людей, спеціалістів. Ви гадаєте, вони там день і ніч думають над тим, як налагодити економіку, як зробити життя українців легшим? Ні, за наші з вашими гроші, вони думають тільки про те, як би знайти ще одну щілину в наших кишенях, як налагодити ще один потік викачування народних грошей, на який можна сісти самому або посадити кума, свата, брата і от, придумали! Хтось, мабуть, отримав премію – за "1001 перший спосіб витрусити гроші із зубожілого населення". У той час як для простих українців ростуть тарифи, в когось нагорі ростуть апетити», – наголосив Володимир Пилипенко.

Також перший заступник голови партії «Відродження» зауважив, на цьому нововведенні ціни на газ для споживачів не зупиняться. За його словами, влада замовчує ще й механізм, який буде введено в рамках формування нового меморандуму з МВФ.

«Зокрема, за попередніми даними, меморандум передбачає, що до кінця липня 2017 року буде введено механізм автоматичного коригування роздрібних тарифів на газ і опалення на піврічній основі в разі, якщо тарифи відхиляються на 10 відсотків чи більше від рівня повного покриття собівартості. Таким чином, в разі збільшення собівартості газу на 10 та більше відсотків, тарифи на газ підвищуватимуться автоматично. Варто зазначити, що ці всі "новели" влада запроваджує під гаслом "з метою забезпечення привабливості українських газосховищ для іноземних замовників та інвесторів". Це абсолютно хибний та цинічний підхід – "збільшувати привабливість газотранспортної системи" шляхом вичавлювання з українців останніх копійок», – наголосив Володимир Пилипенко.