Нацкомісія призупинить введення абонплати за газ – офіційне рішення приймуть 10 квітня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), призупинить дію свого рішення про введення абонплати за газ, повідомила прес-служба регулятора.

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«На відкрите засідання комісії... 10 квітня 2017 року виноситься питання про зупинення та внесення змін в деякі постанови НКРЕКП у сфері природного газу», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Нацкомісії зазначили, що рішення регулятора про введення окремого тарифу на транспортування і розподіл природного газу (абонплати) буде призупинено для того, аби не допустити підвищення загального рахунку для населення.

«Враховуючи соціальну значимість цього питання, НКРЕКП виступає за доопрацювання цього рішення з метою захисту населення і непідвищення загального рахунку... Комісія проведе додаткові консультації з Кабінетом міністрів України в частині компетенцій, які безпосередньо залежать від уряду, а саме - поширення субсидій на послуги з транспортування та розподілу», - заявили в прес-службі.

Також у Нацкомісії підтвердили намір перенести введення абонплати для споживачів з найменшими типорозмірами газового лічильника (G 1,6) до прийняття рішення щодо зниження тарифів на теплову енергію.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня НКРЕКП прийняла нову методику розрахунку вартості газу для кінцевого споживача, у тому числі для населення.

Згідно з цим рішенням, з 1 квітня тариф на газ буде складатися з двох компонентів: ціни газу як товару (близько 6 грн за 1 куб. м) і вартості його транспортування газотранспортною системою та розподілу за регіональними газорозподільними мережами (так звана абонплата). Остання буде розраховуватися, виходячи з максимальної пропускної здатності лічильника споживача.

За словами заступника начальника Департаменту з енергоефективності та енергозбереження «Нафтогазу» Олексія Хабатюка, в результаті даного рішення абонплата для тих споживачів, які мають тільки газову плиту (без газового котла) і лічильник G 1,6, зросте в середньому в 1-4 рази, а для власників газових плит без лічильника – збільшиться в середньому в 5-8 разів.

Згідно з оцінками директора аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» і експерта з питань тарифної політики в секторі ЖКГ Олександра Сергієнка, нова методика розрахунку тарифів дозволить облгазам додатково заробляти близько 7,7 млрд грн на рік.

Після цього 3 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до керівника НКРЕКП Дмитра Вовка з проханням переглянути прийняте раніше рішення про запровадження абонентської плати за газ.

Цього ж дня в Нацкомісії заявили, що регулятор ініціюватиме зниження тарифу на централізоване опалення для мешканців багатоквартирних будинків, які використовують газові плити, щоб компенсувати підвищення тарифу на газ в результаті виділення абонплати.

4 квітня Адміністрація президента опублікувала заяву Петра Порошенка, в якій сказано, що дія цієї постанови НКРЕКП має бути призупинена. Також президент звернувся до комісії і Кабміну з тим, щоб вони знайшли узгоджене рішення, яке б передбачало непідвищення тарифів і поширення субсидій на всі види платежів для всіх, хто цього потребує.